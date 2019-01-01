ريال مدريد يضع خطة لحسم صفقة بوجبا

وضع نادي ريال مدريد الإسباني خطة لحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي .



ويريد زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، تعزيز خط وسط الفريق بالتعاقد مع بوجبا هذا الصيف .



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تتمثل خطة ريال مدريد في الانتظار حتى نهاية سوق الانتقالات .



وتوضح الصحيفة نقلًا عن أحد المقربين من اللاعب الفرنسي، أن من الممكن أن ينتهي الأمر ببوجبا في ريال مدريد هذا الصيف .



ويرى ريال مدريد أن موقف مانشستر يونايتد في صفقة بوجبا سيتغير تدريجيًا مع بداية أغسطس، تحت ضغط من اللاعب الفرنسي .



وتشير الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيبدأ مفاوضاته ويقوم بمحاولة أولى مع بداية شهر أغسطس .