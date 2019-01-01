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مصر

"الدستور" تنفرد بالشروط المالية لأراضى القرعة العلنية العاشرة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا العلاف
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كشف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن أهم الشروط المالية التى يلزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأراضي المطروحة بالقرعة العلنية العاشرة بالمدن الجديدة.

وأضاف "شاهين " فى تصريحات لـ"الدستور"، أن سداد مقدم الحجز للدخول فى القرعة العلنية بقيمة 25 ألف جنيه، في إحدى فروع بنك التعمير والإسكان ويتم السداد بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد، ويتم سداد استكمال سداد الدفعة المقدمة 25%+1% مصاريف إدارية +0.5 % لمجلس الأمناء المدينة التابعة للقرعة، بالإضافة إلى أن يتم سداد باقي ثمن الأرض بنسبة 75% من إجمالى الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بدون فوائد، على أن يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تقديم 3 شيكات أجلة بقيمة باقي الأقساط المستحقة.

وفيما يخص حالة التأخر عن سداد الأقساط، قال "شاهين"، إن الطرف الثاني يتحمل فائدة تأخير تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% ونصف بالمائة مصاريف تحصيل أثناء السداد، بينما في حالة التأخر عن السداد لقسطين متتالين يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض دون إخطار أو إنذار.
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