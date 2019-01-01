ليون يوافق على رحيل نبيل فقير إلى ريال بيتيس

منح نادي ليون الضوء الأخضر للاعب الفريق نبيل فقير بشأن رحيله إلى صفوف فريق ريال بيتيس هذا الصيف.



وكان اللاعب الفرنسي قريبًا بالفعل من الرحيل عن ليون في الصيف الماضي والانتقال إلى ليفربول ولكن الصفقة فشلت في النهاية.



وارتبط فقير مرة أخرى بخطوة الرحيل عن ليون في موسم الانتقالات الصيفي الحالي مع اهتمام أكثر من نادِ بضمه.



وذكرت تقارير صحفية سابقة أن فقير يتواجد على رادار كل من ريال بيتيس وفالنسيا وإشبيلية وآرسنال ونابولي.



ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن فقير طلب من مسئولي ليون اتمام صفقة انتقاله إلى ريال بيتيس.



وأفادت أن إدارة ليون وافقت على رحيل فقير بالفعل إلى النادي الإسباني.



وأشارت إلى أن الناديين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي حول الرسوم المالية لتلك الصفقة خلال اليومين المقبلين، على أن يتجه فقير إلى إسبانيا من أجل الخضوع للفحص الطبي.