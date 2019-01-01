لؤى وائل: كان من الممكن أن نفوز على الزمالك واستعدينا بنسبة 50%

تحدث لؤي وائل لاعب نادي الجونة، عن لقاء فريقه أمام الزمالك، الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الدوري المصري.



وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري، التي أقيمت على استاد الجونة.



وقال وائل خلال لقائه عبر قناة أون سبورت، عقب المباراة: "الحمد لله على المباراة كان من الممكن أن نفوز، أدينا بروح عالية، وكنا على قدر المسؤولية".



وتابع: "الموسم المُقبل سيكون بشكل جديد بالنسبة للجونة، نحن لم نستعد إلا بنسبة 50% فقط، وبالإمكانيات الكبيرة للاعبي الجونة سيكون لنا شكل آخر الموسم المُقبل"