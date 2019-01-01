حارس الجونة: لاعبو الزمالك بصقوا على وشتمونى

علق محمود الغرباوي،÷ حارس مرمى الجونة، على تعادل فريقه مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.



والزمالك تعادل مع الجونة، 2-2، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري.



وقال الغرباوي في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "مدربي حفظني بعض الكرات مثل التي صوبت على المرمى اليوم".



وتابع: "الجونة فقد نقطتين أمام الزمالك وكنا نستحق الفوز لأننا الأفضل، وخضنا مباراة اليوم كإعداد للفريق في الموسم المقبل".



وأردف: "محمود علاء مدافع الزمالك من نفس منشأي وقال لي بعد المباراة: مبروك الدوري للأهلي يا غرباوي".



واسترسل: "قلت له: هو أنا أهلاوي أنا انتمائي لمصدر رزقي، أنت تريد أن تظهر رجلًا أمام الجماهير".



وأضاف: "ظهرت قلة أدب من لاعبي الزمالك بعد هدفهم الثاني، كنت سأترك الكرة لكنني فوجئت بشتائم وبصق عليّ، فتعمدت الاحتفاظ بالكرة".



واختتم: "تعادلنا مع بيراميدز الأفضل في مصر والأقوى من الأهلي والزمالك وفزنا عليه في العودة، وتقدمنا على الأحمر في الدوري ولكن خسرنا في النهاية".



ويقترب الأهلي من حسم لقب الدوري حيث يكفيه الفوز على المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل.