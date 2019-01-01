خالد الغندور: لماذا ترك المقاولون العرب أحمد على لبيراميدز قبل مواجهة الأهلى؟

تساءل خالد الغندور، الإعلامي ونجم الزمالك السابق، عن سبب ترك المقاولون العرب لأحمد علي، مهاجم الفريق، لينتقل لبيراميدز دون إذنه.



وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري، التي أقيمت على استاد الجونة.



وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع عبر قناة المحور: "المقاولون العرب سيواجه الأهلي يوم الأربعاء ومطالب أن يحقق الفوز بالثلاثة نقاط قبل مواجهته الأخيرة أمام الزمالك".



وتابع: "هداف الدوري المصري أحمد علي فوجئنا أنه وقع لبيراميدز بدون إذن ناديه، المفروض أنه يتدرب مع المقاولون لأنه عقد مستمر لنهاية الموسم ولم يستلموا الأموال التي تخص الشرط الجزائي لأحمد علي".



وواصل: "الغريب والعجيب عماد النحاس لاعب الأهلي السابق والمدير الفني ونادي المقاولون لم يتحرك ويقدم أى شكوى ضد اللاعب".



واستكمل: "من المفترض أحمد علي يكون متواجدًا مع المقاولون وأمام الأهلي يوم الأربعاء، لأن الموسم لم ينته، والشرط الجزائي يتم دفعه مع بداية الموسم الجديد".



واختتم: "لم نر شكوى من المقاولون العرب لأن المباراة لم تفرق معه في المقابل الجونة يتعادل أمام الزمالك والغل الكروي بجانب الاستهتار وعدم الدفاع عن الحقوق".