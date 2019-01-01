مرتضى منصور: سيختارون حكمًا فاسدًا لإدارة مباراة الأهلى والمقاولون

تحدث رئيس الزمالك عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي ستجمع بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات المسابقة المحلية.



وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور": "المقاولون العرب سيترك المباراة للأهلي بسبب عماد النحاس، سيكون هناك حكم ملاكي لإدارة مباراة الأهلي".



وأضاف: "المقاولون العرب سيفوت المباراة للأهلي ليس لأن رئيسه محسن صلاح رجلًا فاسدًا ولكن بسبب عماد النحاس الذي يريد أن يعطي الدوري للأهلي".



وتابع ساخرًا: "طاهر محمد طاهر أحرف واحد في مصر ليس له مزاج أن يتدرب والمقاولون ترك أحمد علي الذي يسجل الأهداف".



واختتم: "وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام كان هناك ضده بلاغ رشوة من قبل سيكون هناك مهزلة في مباراة المقاولون العرب".