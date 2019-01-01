مرتضى منصور: لا بد من تطهير الوسط الرياضى من تجار المخدرات

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك لاعبي الجونة بعد تعادلهم مع فريقه اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك والجونة اليوم بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين بالمسابقة.



وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة عبر قناة المحور: "الحكم فاسد، كان لنا ضربتي جزاء، من الذي اختار هذا الحكم؟ لا يوجد لجنة حكام".





وأضاف: "هذا الحكم أفسد مباريات للزمالك من قبل، وما كل هذا الغل من لاعبي الجونة، لن أترك نادر شوقي لا بد من تطهير الوسط الرياضي من تجار المخدرات".



وتابع: "من ابن ياسر ريان هذا؟ أحمل المسئولية للمنتخب بسبب إصابة محمود جنش حارس الفريق".