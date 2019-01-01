جهاز حماية المستهلك يطلق قافلة لحل مشاكل المواطنين بالإسكندرية

يطلق جهاز حماية المستهلك، لليوم الثانى، قافلة محافظة الإسكندرية، بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، بمشاركة 70 شركة بمشاركة ممثلى المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى "مياه – كهرباء- غاز – شركات الاتصالات – السيارات – الأجهزة الكهربائية – السلع – الخدمات".



وتنشر تلك الشركات مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، وبمشاركة فريق العمل المعنى بمنظومة الشكاوى، والضبطية القضائية بالجهاز لحل كافة شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية وفاعلية لخدمة أهالى "الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – منطقة الساحل الشمالى"، وذلك بالتنسيق مع المحافظ وبمشاركة كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية، الأمر الذى سوف يحقق تواجدا ميدانيا وتفاعلا سريعا مع المواطنين.



وكان اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة، لافتًا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 لتلقى شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وأيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، والجهاز على استعداد تام لتلقى كافه الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.