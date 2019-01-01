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سياسي

"نقل البرلمان": مناقشة 108 طلبات إحاطة بدور الانعقاد الرابع

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:57 ص
جريدة الدستور
السيد السعدني
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كشف تقرير أعدته لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت 104 اجتماعات خلال دور الانعقاد الرابع، وناقشت خلالها 108 طلبات إحاطة، وتم إعداد توصيات بشأن تلك الطلبات وتقديمها للحكومة من أجل العمل على تنفيذ ما جاء بها.

كما ناقشت اللجنة 5 اتفاقيات دولية وناقشت مشروعي بقانونين الأول أقره المجلس بعد مناقشة اللجنة له وهو مشروع قانون بشأن قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل النقل الدولي والمعروف باسم إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

كما ما زال مشروع قانون أعدت اللجنة تقريرا بشأنه، ولكنه لم يصدر بعد وهو مشروع قانون الملاحة الداخلية.

وكشف التقرير أن اللجنة قامت بثلاث زيارات ميدانية الأولى لتفقد موقع حادثة قطار محطة مصر، والثانية لمحافظة جنوب سيناء، لتفقد بعض الموانئ، والثالثة لمحافظة الاسكندرية لتفقد مينائي الدخيلة والإسكندرية.

وكشف التقرير أن اللجنة عرضت على المجلس 7 تقارير، وناقشت عددا من الملفات والمواضيع العامة، وعلى رأسها ملف أسباب خسائر السكة الحديد وكيفية تفعيل المواني البحرية لدعم الاقتصاد القومي وكيفية الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية وضرورة تفعيل دور المواني الجافة في دعم منظومة نقل البضائع والعمل علي تفعيل دور الشركات التابعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها ماليا وإداريا للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكة الحديد.
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