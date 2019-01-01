بالصور.. السيطرة على حريق شب بداخل مطبخ باخرة فى الأقصر

نجح رجال قطاع الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، أمس الأحد، في السيطرة على حريق شب بداخل مطبخ باخرة سياحية، خلال رحلة إبحارها بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد إندلاع حريق بداخل مطبخ باخرة سياحية، أثناء إبحارها بالقرب من هويس إسنا جنوب المحافظة، ليتم إخلاء ركاب الباخرة علي الفور، للقيام بعملية إخماد الحريق.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، لمكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه قبيل انتقاله إلى أجزاء الباخرة، كما تم إخلاء الباخرة من النزلاء، واستضافتهم بمركز شباب السلام بإسنا.



حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.