إغلاق 3 مقاهى فى حملة مكبرة بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية

نفذ حى وسط بالإسكندرية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عمر لطفي بالإبراهبمية، وتم خلال الحملة إغلاق ٣ مقاهي بالشارع، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وتهذيب الشارع من الفروشات.



الحملة بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، وتحت إشراف العميد فادي نقولا رئيس حي وسط.



كما تابع حي وسط، استمرار إعادة الأنضباط بشارع لاجتيه، من خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع، وتم خلال الحملة إزالة كافة التعديات والإشغالات، والتحفظ عليها، وتهذيب الشارع من الفروشات، بالإضافة إلى استمرار النوتبحيات الصباحية والمسائية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وإزالتها حال عودتها.



شارك بالحملة، مدير عام الإدارة العامة للأزمات، ووحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية، سكرتير عام حي وسط، مدير إدارة أشغال الطريق، ورئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بحي وسط.