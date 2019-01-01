نينتندو تطلق جهاز الألعاب Switch Lite ببطارية أقوى

أعلنت شركة نينتندو عن إطلاق إصدار جديد من جهاز الألعاب Switch الشهير، وأوضحت الشركة اليابانية أن الجهاز Switch Lite الجديد يأتي ببطارية أقوى بكثير من الإصدار التقليدي.



وأكدت شركة نينتندو على أن البطارية الجديدة ستعمل على إطالة فترة التشغيل الحالية للجهاز، والتي تبلغ من 5ر2 حتى 5ر6 ساعة، إلى 5ر4 حتى 9 ساعات تقريبًا، ولكن يتعين على المستخدم عند الشراء التحقق من جهاز Switch Lite الجديد والمزود ببطارية أكبر، وذلك من خلال مراعاة رقم الموديل "MOD. HAC-001-01".



وأشارت شركة نينتندو إلى أن الموديل السابق، المزود ببطارية أضعف يحمل رقم الموديل "MOD. HAC-001"، وأوضحت الشركة اليابانية أن فترة تشغيل البطارية للجهاز الألعاب Switch Lite الجديد تبلغ من 3 إلى 7 ساعات.