شاومي تطلق هاتفها الذكي Mi A3 الجديد

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Mi A3 الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يأتي مزودًا بشاشة AMOLED قياس 88ر6 بوصة تعمل بدقة وضوح HD+ (1560 x 720 بيكسل) ومحمية بزجاج Corning Gorilla من الفئة 5.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم Snapdragon 665 ثماني النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيغابايت.



وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بمستشعر سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا العمق بدقة 8 ميجابيكسل، وتتيح هذه الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، وتأتي كاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.



ويمتاز هاتف شاومي Mi A3 الجديد ببطارية 4030 مللي أمبير ساعة مع وظيفة الشحن السريع، كما أنه يدعم شبكة الواي فاي 80211abgnac وتقنية البلوتوث 5.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.