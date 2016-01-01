ارتفاع أسعار العقارات في نيوزيلندا بنسبة 1%

ارتفعت أسعار العقارات السكنية في نيوزيلندا بنسبة 1% في يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه باستثناء أوكلاند، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 6.8% على أساس سنوي.



وأضافت أنه في المقابل انخفضت أسعار الطلب في أوكلاند بنسبة 2.4%، في أدنى معدل منذ عام 2016.



وارتفعت الأسعار في ولنجتون بنسبة 10.8% على أساس سنوي.