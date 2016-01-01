ارتفاع أسعار العقارات في نيوزيلندا بنسبة 1%
الأحد 21/يوليه/2019 - 11:52 م
ارتفعت أسعار العقارات السكنية في نيوزيلندا بنسبة 1% في يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه باستثناء أوكلاند، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وأضافت أنه في المقابل انخفضت أسعار الطلب في أوكلاند بنسبة 2.4%، في أدنى معدل منذ عام 2016.
وارتفعت الأسعار في ولنجتون بنسبة 10.8% على أساس سنوي.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه باستثناء أوكلاند، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وأضافت أنه في المقابل انخفضت أسعار الطلب في أوكلاند بنسبة 2.4%، في أدنى معدل منذ عام 2016.
وارتفعت الأسعار في ولنجتون بنسبة 10.8% على أساس سنوي.