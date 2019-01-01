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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حماة
الأحد 21/يوليه/2019 - 11:45 م
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ذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت اليوم لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى.
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