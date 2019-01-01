مزايا تطبيق "ماسنجر" بتصميم جديد

كشفت شركة فيس بوك عن تصميم جديد لتطبيق ماسنجر التابع لها وذلك على منصتي أندرويد وiOS، حيث أن التصميم الجديد يشبه إلى حد كبير واجهة التطبيق على الهاتف المحمول.



ووفقا لموقع mspoweruser الأمريكي، فإن الشركة تطرح هذا التصميم الجديد للمستخدمين على إصدار سطح المكتب في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب الميزات الجديدة التي تهدف إلى التركيز على ما يفضله المستخدمين على فيس بوك وذلك لأكثر المجموعات والأحداث تشابها.