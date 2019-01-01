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تكنولوجيا

تعرف على سعر Infinix Smart 3 Plus بـ 3 كاميرات

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
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أطلقت شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة والمبتكرة في سوق الهواتف الذكية، هاتفها المتميز Smart 3 Plus في مصر، بمميزات تتفوق على الكثير من المنافسين وسعر منافس.

من جانبه، قال هنري بارك مدير أنفينكس مصر، إن الهاتف صمم ليناسب جيل الشباب، مؤكدًا أن شركة انفينكس تؤمن بأن التكنولوجيا حق للجميع ولا يمكن أن تقف عند أحد، لذلك تسعى جاهدة لتمكين فئات مختلفة من الشباب لتجربة أحدث التقنيات التكنولوجية بغض النظر عن امكانياتهم المادية.

ويعتبر هاتف Infinix Smart 3 Plus أحد الهواتف الموجهة للشباب بشكل أساسي ويتميز الهاتف بشاشة عرض كبيرة 6.2 بوصة عالية السطوع بتصميم قطرة الماء مع معالج MediaTek Helio A22 لأول مرة فى هذه الفئة.

ويأتى الهاتف بتصميم مميز مع 3 كاميرات خلفية تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، وتأتي الكاميرا الأساسيه بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسه 1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقه 2 ميجابكسل تستخدم في عزل الخلفيه لأوضاع التصوير الاحترافية كالبورتريه، وكاميرا ثالثة للكشف عن الوضع الليلي لتعزيز لقطات الإضاءة المنخفضة، أمام الكاميرا الأمامية فتأتي بقوة 8 ميجا بكسل.

ويحتوي الهاتف علي ذاكرة عشوائية 3 جيجابت و32 جيجابت من سعة التخزين الداخلية التي يمكن رفعها لتصل إلى 265 جيجابت عبر بطاقة microSD، بالإضافة إلى بطارية بسعه 3500 مللي أمبير.

يدعم ايضا الهاتف تشغيل شبكات الجيل الرابع لكلا الشريحتين مما يمنح المستخدمين المزيد من خيارات شركات الاتصالات وحرية البيانات، إلى جانب تجربة سلسة من خلال احدث نظام تشغيل Android 9 Pie مع وجهه مستخدم انفينكس الجديدة xos 5

وأكد هنري بارك، أن السوق المصري ذو امكانات كبيرة تحفز الشركات باستمرار على المنافسة بفاعلية من خلال منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات المستهلكين، مشيرًا إلى أن إطلاق Smart 3 Plus خير دليل على رغبة انفينكس في ابقاء المستهلك الشاب على دراية باحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أن الشركة ستطلق قريبًا عدد من الهواتف المتميزة بالسوق المصري.

وأوضح بارك أن السوق المصري من أكبر الأسواق وأهمها بالنسبة لانفينكس من أجل تعزيز تجربة المستهلك، لافتًا إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بضخ استثمارات كبيرة فى مجال خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة وفروع المحلات التى تحمل العلامة التجارية انفينكس وتطوير مهارات وقدرات فريق العمل بشكل عام.

وشدد بارك على ان انفينكس لن تدخر جهدًا لتكون من أوائل الشركات التى تقدم أحدث التقنيات التكنولوجية للمستهلك المصري.
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