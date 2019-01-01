نادر شوقي: كنا نفكر في الدفع بالناشئين أمام الزمالك

علق نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة "إليفن" التي تدير نادي الجونة، على الأنباء التي ترددت بشأن مشاركة فريقه أمام الزمالك باللاعبين الناشئين.



وكان فريق الجونة قد أحرج ضيفه الزمالك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الآول، ضمن منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بتعادلهما بهدفين لمثلهما.



وقال نادر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "بالفعل كان هناك اتجاه لكي نلعب بالناشئين ولكن تغير الأمر".



وأضاف: "طبيعي أننا نواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، رغم ذلك كنا نلعب من أجل حصد الثلاث نقاط ولم نكن نلعب على الحصول على نقطة".



وأردف: "المباراة كانت بمثابة إعداد للموسم المُقبل، وسعيد بأداء كل اللاعبين".



واستكمل: "أشكر الأهلي على دعم صفقات يناير وأتمنى أن يظل اللاعبين معي للموسم الجديد، وسأتحدث مع إدارة الأهلي حول ذلك، ولكن الأهم أن يكون اللاعبون لديهم الرغبة للبقاء في الجونة ويؤدون بنفس الروح".