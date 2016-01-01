لايوفيتش يهزم بالاش ويتوج بأول ألقابه في بطولات اتحاد المحترفين

توج الصربي دوسان لايوفيتش بأول لقب في مسيرته في البطولات التي ينظمها اتحاد اللاعبين المحترفين بعد فوزه على المجري أتيلا بالاش 7-5 و7-5 في نهائي بطولة كرواتيا المفتوحة اليوم الأحد.



وبدا أن لايوفيتش (29 عاما) يواجه مشكلة عندما تأخر 5-3 في المجموعة الأولى لكنه حافظ على هدوئه ليكسر إرسال منافسه أربع مرات ويهمين على المباراة التي أقيمت على ملعب جوران ايفانيسفيتش في

أوماج.



واستمتع المصنف 36 عالميا بموسم رائع حيث بلغ نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة في ابريل نيسان قبل أن يخسر أمام الإيطالي فابيو فونيني. وحقق الآن لقبه الأول على ملعب رملي آخر.



وكان بالاش، الذي اعتزل التنس قبل خمس سنوات بسبب الإصابة قبل أن يعدل عن قراره في 2016، يمني النفس بأن يصبح أول لاعب يصعد من التصفيات يفوز بلقب بطولة ينظمها اتحاد اللاعبين المحترفين هذا الموسم.