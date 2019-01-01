أول تعليق كويتي على تهديد إيران للملاحة الدولية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن قلقها البالغ جراء تسارع وتيرة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واحتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا من قبل إيران.



وأكد مصدر في الخارجية في بيان مساء الأحد، أن الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الديبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



ودعا البيان إلى التزام الأطراف كافة بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.



واحتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني الجمعة ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تدعى «ميسدار» والأخرى «ستينا امبيرو»، حيث تم الإفراج عن الأولى في حين لا تزال الثانية محتجزة.