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مصر

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل تورط الإخوان في مقتل أسمهان

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تسجيلًا صوتيًا للقيادي الإخواني محمود عبدالحليم، والذي يتحدث فيه عن مقتل الفنانة أسمهان.

وكشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، تفاصيل تورط الإخوان في مقتل الفنانة أسمهان.

وأوضح "الخرباوي"، أن محمود عبدالحليم وهو مؤرخ الإخوان الأول، وكان يثق فيه حسن البنا ثقة كبيرة، كشف في أحد حواراته تفاصيل مقتل الفنانة الراحلة بمباركة جماعة الإخوان، ولكنه طلب ألا تنشر في حياته.

واستكمل أن المخابرات البريطانية كانت تنتوي قتل أسمهان لعلمهم بعلاقتها بالمخابرات الألمانية آنذاك، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان توافقت مع المخابرات البريطانية في قتل أسمهان، باعتبارها وفقًا لمنظور حسن البنا، درزية، فاسقة فاجرة، تشرب الخمر، وتحرض على الفسوق.

وواصل أن المخابرات الإنجليزية هي من قتلت أسمهان، ولكن سلاحهم في ذلك الإخوان، منوها بأن يوسف وهبي أرسل لأسمهان سيارة لتوصيله من ستوديو مصر، فتم إرسال سيارة بسائق جديد، وهذا السائق قام بتخدير أسمهان ورفيقتها، ودفع سيارتها في المياه، لتغرق.

 
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