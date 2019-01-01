الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

حرص شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد اليوم، في مقر النادي بالجزيرة بعد عودته أمس من ألمانيا وإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد إجرائه لجراحة في الركبة.



وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على عقد جلسة سريعة مع إكرامي داخل ملعب التتش للاطمئنان عليه ومتابعة آخر المستجدات في حالته.

وواصل إكرامي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وعقد مارتن لاسارتي جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون داخل ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة الحالية والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي الحسم في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك.



وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، وحرص لاسارتي على عقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على العديد من الأمور الفنية التي تخص الفريق في المرحلة الحالية.



ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء المقبل للمبيت بها قبل 24 ساعة من مواجهة المقاولون العرب.