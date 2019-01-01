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عالم

خارجية الكويت: نتابع بقلق شديد تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
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قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن بلاده تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، المتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن المصدر قوله إن دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.

ودعا المصدر إلى أن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

كانت ايران قد احتجزت السفينة ستينا امبيرو التي ترفع علم بريطانيا أول امس الجمعة في مضيق هرمز.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد إن احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز "رد على القرصنة البريطانية".

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، ذكرت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سورية، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية.
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