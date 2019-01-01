مباحث منيا القمح توجه ضربة مُوجعة لتشكيل عصابي بحوزته 112 طربة حشيش

وجه رجال مباحث منيا القمح ضربة قاضية لتشكيل عصابي مكون من 6 أفراد بحوزته 112 طربة حشيش، على الدائري الإقليمي بقرية الصنافين جلبوها من الإسماعيلية لتوزيعها في محافظة الغربية.



وكان الرائد محمد عليوة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح والقوة المرافقة له يتابعون الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري بنطاق قرية الصنافين التابعة لدائرة المركز، وأثناء ذلك اشتبه في سيارة ميكروباص يستقلها 6 أشخاص.



وعلى الفور أمر القوات بإيقاف السيارة، وبالفحص تبين أنهم جميعا من محافظة الغربية وإجراء التفتيشات اللازمة، عثرت القوات بحوزتهم على 112 طربة حشيش، مخبأة في مخزن سري بالسيارة، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي.



وقامت القوات باقتياد المتهمين إلى مركز شرطة منيا القمح والتحفظ على السيارة والمضبوطات.



وبمناقشة المتهمين أمام المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها في محل إقامتهم على عدد من عملائهم.



وأضافوا أثناء التحقيق معهم أنهم جلبوا تلك المواد المخدرة من أحد كبار تجار المخدرات في الإسماعيلية.



وتم تحرير المحضر اللازم وأمر اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.