ثروت الخرباوي يكشف سبب قتل الإخوان للنقراشي (فيديو)

طالب الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، الهيئة العامة للكتاب بإعادة طباعة كتاب محب الدين الخطيب أستاذ حسن البنا لتضمنه شهادة حول اتهامات في ذمته المالية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن حسن البنا استخدم وأنشأ الجماعة وفي عام 1939 أنشأ التنظيم المسلح للجماعة الإرهابية، موضحًا أن الجماعة كانت تخترق الأحزاب لنشر أفكارها الشيطانية في المجتمع المصري.

وأكد "الخرباوي"، أنه حصل على صورة من قضية مقتل حسن البنا من مركز الدراسات القضائية تؤكد قيام الجماعة بعمليات إرهابية، منوها بأن محمود عبدالمجيد هو من قتل النقراشي باشا بعد تلقيه الأمر من الإخوان بقتله.

وأوضح أن الإخوان قتلوا النقراشي بعد اكتشافه لمعسكر تدريبهم في فلسطين، وكانوا يريدون تنظيم جيش موازي للجيش المصري.