الزمالك يفقد نقطتين في صراعه على الدوري الممتاز بتعادله مع الجونة

خسر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الممتاز بعد تعادله المثير مع مضيفه الجونة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من الدوري.



وتقدم طارق حامد للزمالك في الدقيقة 63، وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة في الدقيقة 78، وسجل محمود الشبراوي الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 88، وتعادل محمود عبدالعزيز للزمالك في الدقيقة 97، وتعرض يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار لاعب الجونة للطرد المباشر بعد اشتباكهما عقب إحراز هدف التعادل للزمالك.



وورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتبقي للزمالك مباراتين مع الإسماعيلي والأهلي، فيما يتبقي للأهلي لقاء المقاولون بخلاف مباراة القمة، فيما وصل رصيد الجونة إلى 38 لينهي الدوري في المركز الـ15.



وبدأت أحداث المباراة بأحداث مثير، بعدما طلب محمد إبراهيم ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر المباراة على إثر تجاوزه لمدافع الجونة، والسقوط داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.



وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة جاء ظهور الخطر من جانب الجونة بعد تصويبة جيدة من جانب محمد ناجي "جدو" أتت بجوار القائم الأيمن.



وفي الدقيقة الثامنة حصل أحمد حمدي على تمريرة بينية ضربت دفاع الزمالك وصوب كرة جاءت بعرض الملعب وفقدت خطورتها، بعدما قرر التسديد بدلا من التمرير لجدو الذي تواجد في وضعية جيدة بمنطقة الجزاء.



وهدد الزمالك مرمى الجونة في الدقيقة 11 من عمر المباراة لأول مرة من خلال كرة عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذي صوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها تحولت إلى ضربة ركنية.



وارتكب محمود علاء خطأ بإعادة الكرة إلى الحارس عمر صلاح في الدقيقة 13 الذي كان على بعد خطوات منه ليحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، بعدما اضطر الحارس لإمساك الكرة، إلا أن الجونة لم تستفد من الكرة وخرجت إلى ضربة مرمى.



وأهدر أحمد حمدي فرصة التقدم للجونة في الدقيقة 30 من عمر المباراة بعدما صوب كرة جاءت في القائم الأيمن وارتدت داخل منطقة الجزاء لكنها لم تجد من يقوم بالمتابعة.



ورد الزمالك سريعا على الجونة وأرسل فرجاني ساسي تمريرة رائعة إلى محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 الذي تطرف تجاه اليسار ولعب عرضية أرضية لكن الحارس محمود الغرباوي استطاع أن يمسك بها.



وسدد زيزو كرة قوية على مرمى الجونة في الدقيقة 40 من خارج منطقة الجزاء لكن محمود الغرباوي استطاع أن يتألق في التصدي لها ليمنع أحد أخطر فرص الزمالك في الشوط الأول من عمر المباراة.



وأهدر محمد إبراهيم فرصة التقدم للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما حصل على تمريرة رائعة من جانب زيزو في مواجهة المرمى لكنه أطاح بها أعلى من العارضة.



وفي الشوط الثاني استطاع الزمالك أن يهدد مرمى الجونة في الدقيقة 55 من خلال عرضية أرضية خطيرة للغاية من جانب أحمد زيزو ذهبت إلى محمد إبراهيم الذي صوب كرة خطيرة أبعدها الحارس إلى ركنية.



وفي الدقيقة 63 أحرز طارق حامد هدفا رائعا من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك وسط مشاهدة من الحارس محمود الغرباوي.



واستطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف التعادل لصالح الجونة في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعد عرضية من محمد الشبراوي ليستقبلها في الشباك من لمسة واحدة.



وارتكب عمر صلاح خطأ فادح في الدقيقة 88 بعدما أخفق في الإمساك بكرة عرضية لعبها عمر الشبراوي من الجانب الأيمن لتسكن في الشباك.



وشهد الوقت بدل الضائع محاولات من الزمالك، وفي المقابل اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة الأخيرة نجح محمود عبدالعزيز في تسجيل هدف التعادل للزمالك ليبقي على آماله في المنافسة على الدوري الممتاز.