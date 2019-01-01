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مصر

الصحة: فتح 142 ألف ملف طبي للمواطنين بوحدات طب الأسرة في بورسعيد

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:54 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن فتح 142 ألف ملف طبي للمواطنين بوحدات طب الأسرة في بورسعيد بالإضافة إلى إجراء 367 عملية جراحية دقيقة ذات مهارة عالية منها "تصحيح عيوب إبصار، وزراعة قرنية وزراعة قوقعة، وقساطر تداخلية"، وذلك منذ بداية التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، في الأول من يوليو الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وعدد من قيادات الوزارة.
وذكر بيان لوزارة الصحة أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد، وفقًا لأحدث نظم التشغيل.
وأكدت الوزيرة - وفقا للبيان - على أهمية التدريب لكافة الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمنظومة الجديدة، بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمرضى، مشددةً على أهمية الاستفادة من الخبرات الطبية للأطباء الذين سافروا إلى إنجلترا ونقل خبراتهم لزملائهم.
وأشادت الوزيرة بمعدل إقبال المواطنين على وحدات طب الأسرة لإجراء الكشف الطبي المجاني، وفتح الملف الطبي للإشتراك في المنظومة الجديدة.
جدير بالذكر أن وزيرة الصحة بدأت اليوم زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت مستشفي الحياة بورفؤاد العام، وكذلك مستشفى الزهور العام.
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