بعد التعادل مع الجونة.. تعرف على فرصة الزمالك في الفوز بالدوري

تعادل الزمالك مع الجونة في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لمثليهما اليوم.



والتقى الزمالك مع الجونة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين في البطولة.



وفرط الزمالك بتعادله مع الجونة اليوم في نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري المصري ستؤثر على فرص تتويجه باللقب خلال الموسم الحالي.



فرص فوز الزمالك بالدوري بعد التعادل مع الجونة

يحتاج الزمالك أولا إلى الفوز في المباراتين القادمتين أمام الإسماعيلي والأهلي للتويج بالدوري لكن بشرط أن يتعثر الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب بالخسارة أو التعادل.



في حالة تعادل الاهلي مع المقاولون والهزيمة من الزمالك



في هذه الحالة سيتساوى الاهلي والزمالك في عدد النقاط (75) نقطة وبحسب المواجهات المباشرة يتفوق الزمالك باعتباره سيفوز في مباراة الجولة الأخيرة نظرًا لانتهاء نتيجة الدور الأول بالتعادل السلبي.



في حالة هزيمة الأهلي من المقاولون والزمالك



في هذه الحالة سيتجمد رصيد الأهلي عند 74 نقطة ويرتفع رصيد الزمالك إلى 75 نقطة ليتوج بلقب الدوري رسميًا.