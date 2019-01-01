أيمن حفني يتخذ قرارًا غاضبًا بسبب عدم مشاركته في مباراة الزمالك والجونة

قرر أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، العودة إلى القاهرة بسيارته الخاصة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الجونة.



الزمالك تعادل مع الجونة، بثنائية لمثلها، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وكشفت تقارير صحفية، أن أيمن حفني رفض العودة مع فريق الزمالك، بسبب غضبه من عدم المشاركة في مباراة اليوم.



وغادر اللاعب في سيارته الخاصة بعد انتهاء مباراة الزمالك والجونة.



يذكر، أن الأهلي يقترب من حسم بطولة الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والجونة، حيث يكفيه الفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.