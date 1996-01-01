للعاملين الأجانب في مصر.. تعرف على خطوات الحصول على بدل "تصريح للعمل"

حددت وزارة القوى العاملة، شروطا للحصول على بدل فاقد أو تالف لترخيص العمل للأجانب، حيث اشترطت تقديم مذكرة محضر الشرطة بفقد الترخيص أو البطاقة التالفة مع نموذج (1) طلب الترخيص.



ويتم استخراج التصريح في ذات اليوم نفسه، بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وذلك بدون رسوم طبقًا للقرار الوزاري رقم 135 لسنة 1996.



* ويتم ذلك عن طرق عده جهات هي:

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة المختصة.

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



أما عن جهات المتابعة فهي:

- مديرية القوى العاملة المختصة.

- إدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة.