أحمد ياسر ريان يروي تفاصيل مشاجرته مع لاعبي الزمالك

أبدى أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، سعادته بنتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.



تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، في مباراة الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز، التي أقيمت على استاد الجونة.



أضاف ريان خلال لقائه عبر قناة أون سبورت، عقب المباراة: "الحمد لله أنا فخور أنني أنتمى لنادي -الجونة".



وتابع: "أردت إنهاء فترة الإعارة بشكل جيد، نحن نلعب بهذا الأداء أمام كل الأندية وليس لأننا نواجه الزمالك اليوم فقط".



واختتم ريان بالحديث عن المشاجرة التي وقعت بينه وبين لاعبي الزمالك عقب تسجيله هدف التعادل، قائلًا: "لا أقصد أن أتنشن مع أحد، بعد الهدف كنت سعيدًا وتصادمت مع لاعب الزمالك ولم أكن أقصد افتعال مشاكل".



يذكر أن أحمد ياسر ريان معار إلى الجونة من النادي الأهلي، لمدة عام واحد، ينتهي بنهاية هذا الموسم، ولم يحسم مصيره بعد سواء بالإبقاء عليه في الفريق الساحلي أو عودته للمارد الأحمر.