رضا شحاتة: لم أكن خائفًا من الزمالك.. وأداء الجونة أهم من النتيجة

أكد رضا شحاتة المدير الفني المؤقت لفريق الجونة، سعادته بالنتيجة التي حققها الفريق الساحلي أمام الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم.



وكان الجونة قد تعادل مع الزمالك في مباراة الجولة 33 من عمر الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الجونة.



وقال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "أبارك لنادي الجونة على الأداء لأنه أهم من النتيجة لأننا نطمح لأشياء معينة".



وأضاف: "لم أكن خائفًا من المباراة ولكن الفكرة في رسم سيناريوهات كثيرة خلال اللقاء، مثل إصابة معينة للاعب أو تغيير تكتيك معين اضطراريًا، الخوف يأتي بعد إحراز أهداف في مرمانا وطريقة التعامل مع ذلك".



وعن قوة الرياح في استاد الجونة: "هو ملعبنا واعتدنا عليها، ولكن لا نستطيع أن نقول إنها السبب في أن الجونة يستغلها ويتعادل".



يذكر، أن تعادل اليوم أبعد الزمالك لخطوات عن المنافسة ببطولة الدوري، إذ أصبح الفارق بينه وبين المتصدر الأهلي 5 نقاط، بينما يتبقى مباراة لكل منهما قبل مواجهتهما الأحد المقبل.



