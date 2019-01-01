تشكيل ليفربول ضد إشبيلية

أعلن مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمواجهة فريق إشبيلية في إطار مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل القاهرة، الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية.



وضم التشكيل الأساسي كل من:



لونيرجان، أرنولد، فيليبس، فان ديك، روبيرتسون، فاينالدوم، تشامبرلين، هندرسون، وودبرون، ويلسون، أوريجي.



