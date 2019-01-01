جاريث بيل يستعد للخضوع للفحص الطبي في الصين

كشف برنامج " شيرينجيتو" الإسباني عن اقتراب الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، من الخضوع لفحص طبي، قِبل الانتقال بشكل رسمي لناديه الجديد.



زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، لا يرغب في استمرار بيل، بعد أدائه المنخفض والمخيب للآمال في الموسم المنقضي، حيث استبعده في المباريات الختامية بالليجا، رغم جاهزيته الفنية، وأكد في تصريح سابق، إنه لا يريد الدفع به حتى إذا كان هناك تبديل رابع.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج زيدان تصريحات نارية أكد من خلالها أنّ الويلزي لن يستمر لاعبًا لريال مدريد بالموسم المُقبل، حيث اتخذ قرارًا برحيله.



وأكد البرنامج الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن بيل سوف يُسافر إلى الصين خلال اليومين القادمين من أجل الخضوع لفحص طبي، قبِل الانتقال لناديه الجديد.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كان كشفت أنّ نادي جيانجسو سونينج الصيني هو من يريد التعاقد مع الويلزي مع تقديم راتب كبير له أعلى مما يتقاضه مع النادي الملكي.



صاحب الـ"29" عامًا، عاني من تذبذب الأداء خلال المواسم الماضية؛ كما أنه لا يجيد التواصل مع اللاعبين بشكل جيد، في ظل عدم تعلمه للغة الإسبانية؛ رغم أنه قضى ستة مواسم داخل "سانتياجو برنابيو".