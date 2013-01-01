بايرن ميونيخ يرفض التفريط في ألابا لصالح برشلونة

رفض نادي بايرن ميونيخ فكرة التفريط في ظهيره النمساوي ديفيد ألابا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.



ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ ليكون بديلا للإسباني جوردي ألبا الذي لا يوجد له بديل في الوقت الحالي.



وقالت صحيفة "بيلد الألمانية" إن الظهير النمساوي يمتلك إدارة جديدة، وهي التي تحاول تسويقه في الوقت الحالي وعرضه على برشلونة من أجل الانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي البافاري ترفض تماما فكرة بيع اللاعب في الصيف المقبل، ولن توافق على رحيله في حالة تقدم بايرن ميونيخ بعرض رسمي.



ويُعتبر ألابا من أبرز اللاعبين في الفريق الألماني، ونجح في قيادته للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2013.