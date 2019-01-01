ساوثهامبتون يمدد التعاقد مع لاعبه الشاب كالوم سلاتري
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:40 م
أعلن فريق ساوثهامبتون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم، تمديد التعاقد مع اللاعب الشاب كالوم سلاتري.
وشارك سلاتري 20 عاما في خمس مباريات مع الفريق الأول لساوثهامبتون حتى الآن.
ومن المقرر أن يواصل سلاتري، الذي قضى معظم مسيرته الرياضية في صفوف ساوثهامبتون، الدفاع عن ألوان الفريق حتى عام.2022
وشارك سلاتري 20 عاما في خمس مباريات مع الفريق الأول لساوثهامبتون حتى الآن.
ومن المقرر أن يواصل سلاتري، الذي قضى معظم مسيرته الرياضية في صفوف ساوثهامبتون، الدفاع عن ألوان الفريق حتى عام.2022