ساوثهامبتون يمدد التعاقد مع لاعبه الشاب كالوم سلاتري

أعلن فريق ساوثهامبتون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم، تمديد التعاقد مع اللاعب الشاب كالوم سلاتري.



وشارك سلاتري 20 عاما في خمس مباريات مع الفريق الأول لساوثهامبتون حتى الآن.



ومن المقرر أن يواصل سلاتري، الذي قضى معظم مسيرته الرياضية في صفوف ساوثهامبتون، الدفاع عن ألوان الفريق حتى عام.2022