الهلال يكتسح بليد السلوفيني بعشرة أهداف

اكتسح فريق الهلال السعودي لكرة القدم فريق بليد السلوفيني بعشرة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، في معسكر الهلال المقام حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد لدوري المحترفين السعودي.



وأقيمت المباراة بعد ساعات قليلة من فوز الهلال 2 صفر على إليريا ليوبليانا السلوفيني في ودية أخرى أقيمت في وقت سابق اليوم.



وتألق جوناثان سوريانو في ودية بليد وسجل بمفرده خمسة أهداف فيما أحرز زميله عمر خربين هدفين وأضاف كل من ذعار العتيبي ومحمد الشلهوب هدفا فيما جاء هدف آخر للهلال من النيران الصديقة.



وتغلب الهلال على إليريا ليوبليانا 2 صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في وقت سابق اليوم حيث تأتي المباراتان ضمن استعدادات الهلال للموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.



وأحرز هدفي المباراة محمد جحفلي بضربة رأس اثر ضربة ركنية للفريق في الشوط الأول وسيباستيان جيوفينكو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.