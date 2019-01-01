قرعة سهلة نسبيًا للرجاء والوداد في دوري الأبطال

أوقعت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، التي أُجريت اليوم الأحد، الرجاء البيضاوي في مواجهة بريكاما يونايتد من جامبيا.



وستقام مباراة الذهاب في جامبيا، أحد أيام (9 أو 10 أو 11) أغسطس، بينما سيُلعب لقاء الإياب بالدار البيضاء، أحد أيام (23 أو 24 أو 25) من نفس الشهر.



وهذا بينما أُعفي الوداد، ممثل الكرة المغربية الآخر، من الدور التمهيدي للبطولة، وسيواجه في الدور التالي المتأهل من نواذيبو الموريتاني وأومني سبور الإيفواري.



وكان الرجاء البيضاوي قد أنهى معسكر أكادير، الذي دام 10 أيام، أمس السبت، حيث عادت بعثته للدار البيضاء.



ومنح المدرب باتريس كارتيرون لاعبيه راحة من التدريبات، اليوم، وستشد بعثة الفريق الرحال غدا الإثنين إلى طنجة، لمواصلة الاستعدادات قبل مواجهة ممثل الكرة الجامبية.

