للمرة الأولى.. "مدبولي" يظهر بقميص الزمالك هذا الموسم

شهدت مباراة الزمالك والجونة، التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري المصري الممتاز، مشاركة أحمد مدبولي للمرة الأولى هذا الموسم بقميص الزمالك.



وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليرفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة بالمركز الثالث، ويهدي الأهلي المتصدر فرصة ذهبية لحسم لقب الدوري حال فوزه على المقاولون، الأربعاء المقبل.



وشارك مدبولي للمرة الأولى هذا الموسم، حيث لم يدفع به السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، باللاعب في أي مباراة منذ بداية الموسم.



ودفع خالد جلال، المدير الفني الحالي للزمالك، باللاعب أحمد مدبولي خلال أحداث الشوط الثاني، على حساب عمر السعيد، إلا أنه لم يصنع الفارق أو يساعد الزمالك على العودة إلى اللقاء.