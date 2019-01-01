"90 دقيقة" يعرض الجزء الثالث من فيلم"ذاكرة الأمة" عن شهر يوليو (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الجزء الثالث من فيلم ذاكرة الأمة عن شهر يوليو، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والذي يستعرض حدثين هامين في تاريخ مصر خلال شهر يوليو.

وأوضح "الباز"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الحدث الأول الذي يستعرضه الفيلم هو اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه في 19 يوليو 1799 على يد ضابط فرنسي جاء ضمن الحملة الفرنسية.

وتابع "الباز"، أن الحدث الثاني في 16 يوليو 1856 بدأت اعمال الحفر في قناة السويس على يد مليون فلاح مصري، وهو ما يجعلنا نشعر بالفخر، لأن المصريين هم من حفروا القناة.