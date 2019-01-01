جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب أدوية بيطرية

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون الصيدلة.



وأفادت جمارك الغردقة - في بيان اليوم - بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الشركة الأوكرانية القادمة من كييف اشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب بجمرك المطار فى راكبة أوكرانية، وبفحص أمتعتها تبين وجود 1000 عبوة أدوية بيطرية مخبأة داخل جيب سرى أسفل قاع الحقائب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.