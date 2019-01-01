بلومبرج: أزمة إيران تضيف عبئا على رئيس وزراء بريطانيا الجديد

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم، أن أزمة احتجاز إيران لناقلة نفط البريطانية، ستضيف إلى أعباء رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بخلاف الأعباء التي يفرضها عليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وأضافت أن رئيس الوزراء الجديد، سواء كان بوريس جونسون أو جيرمي هانت سيواجه "أزمة دولية" عندما يتولى منصبه يوم الأربعاء المقبل.



وقال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، اليوم الأحد، إن بلاده تدرس "سلسلة من الخيارات" حول كيفية التعامل مع الوضع في إيران، مضيفا أن بريطانيا ترغب في إقامة "علاقة احترافية" مع الدولة شرق الأوسطية.



وتابع في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "نرى تصعيدا في التوترات بالشرق الأوسط.. نحتاج أن نحاول خفض التصعيد".