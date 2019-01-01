لجنة لفسخ عقود المستثمرين غير الجادين في الإسماعيلية

قرر حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تشكيل لجنة لفسخ عقود الأراضي والعقارات مع المستثمرين غير الجادين.



وكان المحافظ، يرافقه سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، قد شهدوا، اليوم الأحد، إجراء القرعة العلنية في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتخصيص 17 منزلًا ريفيا في قرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، إلى عدد من الأسر بالقرية ضمن المرحلة الثانية من مشروع المنازل الريفية.

وقال المحافظ إن تلك المنازل الريفية تم تشييدها بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء على مساحة إجمالية للمنزل الواحد قدرها 220 مترًا مربعًا، وأن المشروع يشمل إنشاء 50 منزلًا؛ منهم 34 في قرية أبو طفيلة و16 في قرية البياضية التي تم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية.