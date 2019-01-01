محافظة بني سويف تنظم ورش عمل ضمن مشروع تطوير القوى العاملة

نظمت محافظة بني سويف اليوم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ضمن مشروع تطوير القوى العاملة، والتي تستمر إلى الغد، وذلك في إطار مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة.

وتم خلال الورشة التي أقميت بديوان عام المحافظة، استعراض مسودة استراتيجية قطاع الصناعة والتعدين بمحافظة بني سويف وأهدافها والتي تتمثل في تقييم قطاع الصناعة بالمحافظة وتعزيز ديناميكية وتنوع الاقتصاد المحلي وزيادة حجم وفرص الاستثمار الصناعي اعتمادًا على الموارد المتنوعة والتسويق لها وتوفير حوافز متعددة للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية والعمل على استكمال ترفيق المناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة عمل جاذبة، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية اللازمة لنمو المشروعات من خلال تدريب العمالة الفنية ودعم مراكز التدريب المهني.