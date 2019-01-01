ميلان يدرس التعاقد مع موهبة راسينج كلوب الأرجنتيني زراتشو

يدرس نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم التقدم بعرض لضم الأرجنتيني الشاب ماتياس زراتشو، لاعب فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، حسبما أفاد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي اليوم الأحد.



ويسعى ميلان لتعويض البرتغالي أندريه سيلفا، الذي اقترب من الرحيل لصفوف موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعتزم الاستثمار في زراتشو 21 عاما، الذي يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم.



ومن المرجح ألا تسمح إدارة راسينج برحيل زراتشو دون الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، والذي يبلغ 25 مليون يورو (28 مليون دولار)، في الوقت الذي سيحاول فيه مسئولو ميلان الدخول في مفاوضات من أجل تخفيض المبلغ المطلوب إلى 18 مليون يورو (20 مليون دولار).