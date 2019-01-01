"عاشور" يوافق على تجديد استراحة المحامين بمحكمة أولاد صقر

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، على الطلب المقدم من محمد الجمل، أمين صندوق نقابة محامي شمال الشرقية، بتجديد غرف محامي محكمة أولاد صقر الجزئية.



وقال محمد الجمل، إن النقيب العام وافق على تجديد استراحة المحامين بمحكمة أولاد صقر الجزئية، بما يشمله ذلك من دهانات، وتركيب أرضيات، وعمل صيانة للأجهزة الكهربائية، ودورة المياه الملحقة بالغرفة، بالإضافة لتزويدها بما يلزم، لتكون لائقة بالزملاء، حرصا على توفير المناخ الملائم لتأدية العمل.