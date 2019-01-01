مدرب نابولي يحاول خطف إيكاردي من يوفنتوس

استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، لتدعيم صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقًا لتقرير صحفي إيطالي.



فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الأحد، أن أنشيلوتي وضع إيكاردي على رأس أولوياته، وطالب دي لورينتيس رئيس النادي بضرورة ضمه، قبل انتقاله ليوفنتوس.



ويسعى اليوفي حاليا للتعاقد مع إيكاردي، بناءً على رغبة ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد، الذي يريد النجم الأرجنتيني، في ظل تراجع مستوى هيجواين وماندزوكيتش.



وفتح النيراتزوري الباب أمام رحيل إيكاردي، بعدما انهارت علاقته بالنادي في الموسم الماضي.



ويعتبر روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف إنتر ميلان لتعويض الرحيل المرتقب لإيكاردي.