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رياضة

تقرير: بكين جوان يسعى للتعاقد مع بيل ومنحه أعلى أجر للاعب في الصين

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:17 م
جاريث بيل
جاريث بيل
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يسعى نادي بكين جوان الصيني لجعل جاريث بيل، أعلى لاعب يحصل على أجر في تاريخ كرة القدم الصينية من خلال التقدم بعرض رسمي يجعله يرحل عن ريال مدريد الإسباني، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد كشف أن ناديه يعمل على رحيل بيل.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن جوناثان رانيت وكيل اللاعب أكد احتمالية وجود مفاجأة في النادي الذي سيرحل له بيل، حيث أبدى نادي بكين جوان رغبته في ضم اللاعب الذي يبلغ 30 عاما.

وهناك عدد من الأندية التي ترغب في ضم بيل، ولكنه أحد الأندية القلائل التي يمكنها أن تدفع نفس الراتب أو أزيد بقليل عن الـ600 ألف جنيه إسترليني التي يتقاضاها اللاعب في الأسبوع حاليا.

وبما أنه يعتبر من بين الأندية الثرية في الصين، أثبت نادي بكين جوان من قبل قدرته الشرائية بعدما تعاقد مع سيدريك باكامبو من فياريال مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

ويعتقد أن باكامبو يحصل على 300 ألف جنيه استرليني اسبوعيا، ولم تضح الأمور بعد بشأن استعدادا بيل للانتقال للصين وإمكانية تفضيله اللعب لأحد الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان.

ويمكن أن يحصل بيل على راتب كبير في الصين، لاسيما وأن إيزيكويل لافيتزي هو أعلى اللاعبين أجرا حيث يحصل على 500 ألف جنيه استرليني اسبوعيا في فريق هيبي تشينا فورتشن.

يذكر أن فترة الانتقالات في الصين تغلق يوم 31 يوليو، مما يعني أن بكين جوان لديه أقل من عشرة أيام لاتمام تعاقده مع بيل.
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