الخارجية السعودية: تصرفات إيران غير مقبولة

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير اليوم، إنه على إيران إدراك أن تصرفاتها بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية أمر مرفوض تماما.



وقال الجبير على تويتر: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".



وتابع: "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تماما، وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".