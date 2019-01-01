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عالم

الخارجية السعودية: تصرفات إيران غير مقبولة

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:15 م
عادل الجبير
عادل الجبير
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قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير اليوم، إنه على إيران إدراك أن تصرفاتها بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية أمر مرفوض تماما.

وقال الجبير على تويتر: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وتابع: "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تماما، وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".
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